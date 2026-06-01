Ponte sul Calopinace ancora fermo ma partono i lavori di sbancamento per il Parco Lineare Sud

Il ponte sul Calopinace rimane chiuso, mentre sono iniziati i lavori di sbancamento per il Parco Lineare Sud. Il 31 maggio 2024 si stimava che mancassero circa 1.400 giorni alla fine dei lavori per il collegamento tra il lungomare e il Parco.

Era il 31 maggio 2024 quando, secondo le stime iniziali, mancavano circa 1.400 giorni alla conclusione dei lavori per il collegamento tra il lungomare e il Parco Lineare Sud. A distanza di due anni e dopo 2.129 giorni dall’appalto di un’opera che avrebbe dovuto essere completata in 120 giorni, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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