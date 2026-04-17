Ponte Calopinace | tra rinvii e lavori incompleti pronto forse giusto in tempo per le elezioni

Il ponte sul Calopinace, una struttura di circa 30 metri di lunghezza e 12 di larghezza, ha subito vari ritardi nei lavori di completamento. Fonti non ufficiali indicano che potrebbe essere consegnato poco prima della fine della consiliatura attualmente in corso. La realizzazione di questa infrastruttura è stata caratterizzata da rinvii e lavori incompleti, con una possibile consegna imminente in prossimità delle elezioni.