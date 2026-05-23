Baby gang in azione al Parco Lineare Sud | cresce l’allarme per i furti alle auto

Notizia in breve

Da oltre un mese, i residenti segnalano un aumento di furti di auto nel Parco Lineare Sud. Diverse vetture sono state oggetto di furti o tentativi di furto, secondo quanto riferito dai cittadini che frequentano l’area. La situazione ha generato preoccupazione tra gli utenti del parco, senza che siano stati ancora adottati interventi specifici o identificati i responsabili. La Polizia sta monitorando la zona e raccogliendo segnalazioni.