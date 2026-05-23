Baby gang in azione al Parco Lineare Sud | cresce l’allarme per i furti alle auto
Da oltre un mese, i residenti segnalano un aumento di furti di auto nel Parco Lineare Sud. Diverse vetture sono state oggetto di furti o tentativi di furto, secondo quanto riferito dai cittadini che frequentano l’area. La situazione ha generato preoccupazione tra gli utenti del parco, senza che siano stati ancora adottati interventi specifici o identificati i responsabili. La Polizia sta monitorando la zona e raccogliendo segnalazioni.
Da oltre un mese si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini che frequentano l’area del Parco lineare Sud, dove si starebbero verificando episodi ricorrenti di furti ai danni di automobili parcheggiate. Una situazione che, secondo quanto riferito da diversi cittadini, sta generando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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