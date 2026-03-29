Perugia lavori a Ponte San Giovanni | proroghe ai cantieri per la realizzazione della pista ciclabile

A Ponte San Giovanni, i lavori per la costruzione della nuova pista ciclabile sono stati prorogati tramite due ordinanze. Le modifiche ai cantieri riguardano diverse fasi dell’intervento e sono state comunicate ufficialmente dalle autorità competenti. La prosecuzione dei lavori è prevista senza interruzioni fino a nuove disposizioni.

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Ponte San Giovanni. Con due ordinanze, precisamente la n.157 del 30.1.2026 e la n.323 del 25.2.2026 sono stati adottati provvedimenti in materia di circolazione stradale in via Manzoni nel tratto compreso fra via Bixio e via Pieve di Campo. Secondo l’ordinanza, i lavori sarebbero dovuti terminare entro il 31 marzo 2026, ma la ditta esecutrice ha comunicato al Comune di Perugia che i lavori non si concluderanno nei tempi previsti. Su richiesta della ditta, il Comune ha prorogato, quindi, l’ordinanza n.323 del 25 febbraio 2026 che resterà in vigore fino al 30 aprile 2026 con i seguenti provvedimenti: Dalle ore 8. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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