Ponte del 2 giugno ecco che tempo farà
Per il ponte del 2 giugno, le previsioni indicano temporali al Nord, comprese Toscana e zone interne del Centro, mentre al Sud si prevede tempo soleggiato. Le condizioni meteorologiche sono variabili su tutto il territorio italiano, con piogge e temporali concentrati nelle aree settentrionali. Le temperature sono in linea con le medie stagionali e non sono previste variazioni significative.
Italia spaccata sul fronte meteo per il Ponte del 2 giugno con temporali al Nord, coinvolte anche Toscana e zone interne del Centro, e tempo soleggiato al Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
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