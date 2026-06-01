Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà

Notizia in breve

Per il ponte del 2 giugno, le previsioni indicano temporali al Nord, comprese Toscana e zone interne del Centro, mentre al Sud si prevede tempo soleggiato. Le condizioni meteorologiche sono variabili su tutto il territorio italiano, con piogge e temporali concentrati nelle aree settentrionali. Le temperature sono in linea con le medie stagionali e non sono previste variazioni significative.