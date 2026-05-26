L’anticiclone africano porta temperature fino a 35 gradi in pianura Lombardia. Le condizioni meteorologiche previste per il ponte del 2 giugno indicano giornate soleggiate e caldo intenso. Le temperature massime si attestano sopra i 30 gradi, con poche variazioni tra le diverse zone della regione. La presenza di un clima stabile e soleggiato continuerà nei prossimi giorni senza segnali di pioggia o cambiamenti significativi.

Milano, 26 maggio 2026 – L’estate è arrivata. Non serve guardare il calendario (che dice che all’estate astronomica manca ancora un mese) per rendersi conto che – dimenticate le giacche e le scarpe chiuse – il caldo è arrivato all’improvviso, tanto, e ci accompagnerà a lungo. Tutta “colpa” di un promontorio anticiclonico si allunga dall'entroterra africano fino alle isole britanniche. Il risultato: punte di 34, 35 gradi in pianura soprattutto nella prima metà della settimana. Valori da piena estate, con temperature fino a 6-8°C oltre la media del periodo. E intanto correnti dai settori settentrionali raggiungono la regione Padano-Alpina e mantengono il tempo stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’anticiclone africano scalda la Lombardia: punte fino a 35 gradi in pianura. Che tempo farà il ponte del 2 giugno

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