Nuvole e qualche pioggia poi cambia tutto | che tempo farà il ponte del Primo Maggio a Monza

Per il ponte del Primo Maggio a Monza, le previsioni indicano inizialmente nuvole e qualche pioggia, ma nel corso della giornata il cielo si aprirà con il ritorno del sole. Dopo un fine settimana con temperature quasi estive, le condizioni meteo continueranno a mantenersi favorevoli, assicurando giornate di tempo stabile anche nel periodo festivo. La situazione si manterrà così anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno miti.

Qualche nuvola, forse qualche pioggia poi il ritorno del sole e del bel tempo. Dopo le temperature quasi estive dell'ultimo weekend che hanno scaldato anche la Brianza, le giornate resteranno caratterizzate dal bel tempo anche per il ponte del Primo Maggio. E il meteo potrebbe essere clemente nei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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