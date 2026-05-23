Bel tempo e gite lungo fiumi e torrenti | Attenzione ai corsi d’acqua soggetti a variazione

Da trentotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Con l’arrivo del bel tempo si prevede un aumento di presenze sulle sponde di fiumi e torrenti in tutta la provincia. Le gite e le attività all’aperto saranno più frequenti, ma si raccomanda attenzione ai corsi d’acqua, soggetti a variazioni di livello e correnti. Le autorità invitano a rispettare le norme di sicurezza e a monitorare le condizioni dei corsi d’acqua prima di intraprendere escursioni.

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Con l’arrivo del bel tempo è previsto un aumento di presenze lungo le sponde di fiumi e torrenti su tutto il territorio provinciale. Per questo motivo la Protezione Civile di Trento invita la cittadinanza ad esercitare prudenza e prestare particolare attenzione nel frequentare le aree. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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