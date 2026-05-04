Raffica di controlli dei Carabinieri durante il ponte del 1° maggio | denunce segnalazioni e patente ritirata

Durante il ponte del 1° maggio, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno intensificato i controlli sul territorio, coinvolgendo le stazioni locali e l’Aliquota Radiomobile. Nel corso delle operazioni, sono state identificate diverse persone, e sono state emesse alcune denunce e segnalazioni. Inoltre, sono stati ritirati alcuni punti patente per infrazioni al codice della strada. Le attività di controllo sono proseguite senza sosta durante tutto il fine settimana.

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri, che nel fine settimana del Primo Maggio hanno intensificato i servizi di controllo del territorio insieme alle Stazioni locali e all’Aliquota Radiomobile.52enne sorpreso con crack e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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