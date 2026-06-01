ponte 2 giugno | a milano cresce il traffico turistico e aumenta l’indotto per commercio e servizi

Durante il ponte del 2 giugno si registra un aumento del traffico turistico a Milano, con conseguente incremento dell’attività nei settori del commercio e dei servizi. I flussi di visitatori, sia nazionali che internazionali, sono in crescita rispetto agli anni precedenti. La mobilità nella città si intensifica, contribuendo a un aumento delle entrate legate all’indotto turistico.

Il ponte del 2 giugno conferma la crescita dei flussi turistici e il ruolo centrale di Milano nella mobilità nazionale e internazionale. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio saranno circa 22 milioni i turisti e i gitanti in movimento lungo la Penisola, per un giro d’affari vicino ai 9. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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