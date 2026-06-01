Immacolata Panico 22 anni scomparsa al Centro Direzionale di Napoli | appello della famiglia per ritrovarla
Una ragazza di 22 anni, residente a Pomigliano d'Arco, è scomparsa nel Centro Direzionale di Napoli. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciarla. La famiglia ha diffuso un appello pubblico per ottenere informazioni utili. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sull'ultima volta in cui è stata vista. La vicenda è attualmente sotto indagine.
Immacolata Panico, di Pomigliano d'Arco, scomparsa al Centro Direzionale di Napoli. Avviate le ricerche per ritrovarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Napoli, ragazza di 22 anni scomparsa da stamane al centro Direzionale
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