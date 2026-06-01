Polyfillio su Smart TV Samsung | come risolvere il pop-up e tornare a guardare la TV
Un pop-up legato a Polyfill.io sta bloccando i canali su alcune Smart TV Samsung, causando l’interruzione della visione. Il messaggio segnala un errore HbbTV o un possibile rischio di sicurezza. Per risolvere, si consiglia di aggiornare il software del televisore o di disattivare temporaneamente le funzioni HbbTV nelle impostazioni. Queste soluzioni permettono di tornare a guardare i canali senza l’interferenza del pop-up.
Problemi su Smart TV Samsung con un pop-up legato a Polyfill.io che blocca i canali: errore HbbTV o possibile rischio sicurezza. Da diverse ore, una presenza persistente sta colonizzando i pannelli delle Smart TV Samsung: un pop-up bluastro apparentemente inamovibile, con la dicitura "Polyfill.io", che sollecita con insistenza l’inserimento di credenziali d’accesso. Non si tratta di un nuovo servizio on-demand né di un aggiornamento riuscito male, ma del sintomo visibile di un problema nella supply chain del software globale. Il fenomeno ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza quando gli utenti hanno realizzato che i classici rimedi — cambiare canale, spegnere il dispositivo o riavviarlo — risultano del tutto inefficaci. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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