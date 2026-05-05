Su Amazon sono disponibili sconti su diversi modelli di televisori di marchi come Samsung e LG, con prezzi a partire da circa 255 euro. Tra le opzioni si trovano anche dispositivi che supportano Google TV, offrendo diverse modalità di visualizzazione. Inoltre, si confrontano le differenze tra un subwoofer wireless e una soundbar, evidenziando caratteristiche tecniche e funzionalità di ciascun prodotto.

? Cosa scoprirai Come scegliere tra la fluidità di Google TV e il colore Hisense?. Quali differenze reali garantisce un subwoofer wireless rispetto a una soundbar?. Perché l'intelligenza artificiale della LG G5 giustifica il suo prezzo elevato?. Quanto incide la gestione del software sulla durata del tuo televisore?.? In Breve TV TCL 55V6 con Google TV a 299 euro e Hisense 55E63Q con sistema VIDAA.. Modelli Hisense QLED da 43 pollici a 255 euro e da 65 pollici a 499 euro.. LG G5 da 77 pollici a 2.666 euro con risparmio di 150 euro rispetto al mercato.. Soundbar Samsung a 79 euro e modello Hisense con subwoofer wireless a 188 euro.. Su Amazon, le offerte odierne del 5 maggio 2026 colpiscono il comparto audio e video con sconti significativi su modelli Samsung, Hisense e LG.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audio e video su Amazon: sconti su Samsung, LG e TV da 255 euro

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