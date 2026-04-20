Dieci giorni di spettacolo diffuso tra teatro danza e musica | torna Inteatro Fest

Dal 4 al 14 giugno, Polverigi ospita l’edizione annuale di Inteatro Fest, un evento che presenta dieci giorni di spettacoli diffusi tra teatro, danza e musica. La manifestazione, curata dall’Associazione Inteatro in collaborazione con Marche Teatro, trasforma il paese in un luogo di creazione e visione artistica. Quest’anno, la programmazione include anche una sezione dedicata alla danza, ampliando l’offerta culturale dell’evento.

POLVERIGI - Dal 4 al 14 giugno Polverigi si trasforma in un’officina di creazione e visione con il Polverigi Inteatro Fest, a cura di Associazione Inteatro con Marche Teatro, che rafforza anche una sezione dedicata alla danza. Villa Nappi, il suo parco secolare, il centro storico e il Teatro.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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