Polselli saluta TuttoPizza 2026 da protagonista | tre giorni di incontri e passione per l’arte bianca
Durante i tre giorni di TuttoPizza 2026, Polselli si è presentato come protagonista, partecipando a incontri dedicati all’arte bianca. La manifestazione ha visto chef e operatori del settore confrontarsi su tecniche e tendenze, con momenti di discussione e dimostrazioni pratiche. Al termine dell’evento, si sono raccolti spunti e proposte per sviluppare nuove idee nel mondo della pizza e dei prodotti da forno.
Quando cala il sipario su di una fiera, restano le idee. E quelle buone continuano a camminare. È forse questa la sensazione più autentica lasciata dall’edizione 2026 di TuttoPizza, il Salone Internazionale della Pizza che per tre giorni ha trasformato la Mostra d’Oltremare di Napoli nel crocevia mondiale dell’arte bianca, richiamando professionisti, imprenditori, maestri pizzaioli e operatori del settore provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Lo stand dell’azienda è stato per tutta la durata dell’evento un punto di riferimento costante, animato da incontri, confronti tecnici, degustazioni e approfondimenti dedicati all’evoluzione dell’impasto contemporaneo. 🔗 Leggi su 2anews.it
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