Polselli saluta TuttoPizza 2026 da protagonista | tre giorni di incontri e passione per l’arte bianca

Notizia in breve

Durante i tre giorni di TuttoPizza 2026, Polselli si è presentato come protagonista, partecipando a incontri dedicati all’arte bianca. La manifestazione ha visto chef e operatori del settore confrontarsi su tecniche e tendenze, con momenti di discussione e dimostrazioni pratiche. Al termine dell’evento, si sono raccolti spunti e proposte per sviluppare nuove idee nel mondo della pizza e dei prodotti da forno.