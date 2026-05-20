Tuttopizza torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli | tre giorni di masterclass sfide e innovazione per i professionisti del settore

Dal 25 al 27 maggio 2026, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà l’edizione di quest’anno di Tuttopizza, un evento dedicato al settore della pizzeria e della ristorazione. Per tre giorni, il salone internazionale B2B proporrà esposizioni di prodotti, sessioni di formazione con masterclass e competizioni tra professionisti. La manifestazione si rivolge a operatori e aziende interessate a scoprire le novità e le tendenze più recenti nel settore.

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Dal 25 al 27 maggio 2026 la Mostra d’Oltremare ospita Tuttopizza, il salone internazionale B2B con espositori, masterclass e competizioni per i professionisti del settore. Tuttopizza si prepara a riaccendere i motori nel capoluogo campano, confermandosi come il salone internazionale più atteso dagli operatori della filiera della pizza. L’evento fieristico, interamente dedicato al comparto B2B, si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2026 all’interno degli storici spazi espositivi della Mostra d’Oltremare di Napoli. Questa decima edizione punta a superare i record degli anni passati, riunendo sotto lo stesso tetto produttori di materie prime, fornitori di macchinari tecnologici, distributori e maestri pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tuttopizza torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli: tre giorni di masterclass, sfide e innovazione per i professionisti del settore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli Tattoo Expo, alla Mostra d’Oltremare tre giorni dedicati all’arte del tatuaggioDal 29 al 31 maggio torna la “Napoli Tattoo Expo”, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio... Alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Futuriamo 2026: scuola, formazione e lavoro a confrontoDal 25 al 27 marzo alla Mostra d’Oltremare, tre giorni di formazione, laboratori e networking per costruire il futuro dei giovani. EVENTO - Napoli Tattoo Expo alla Mostra d'Oltremare, presentata la terza edizioneLa Napoli Tattoo Expo torna dove è ormai di casa, alla Mostra d’Oltremare, dal 29 al 31 maggio. La terza edizione della convention dedicata al mondo dei tatuaggi, più importante del Sud Italia, è stat ... napolimagazine.com A Napoli torna Tuttopizza, il Salone internazionale della pizzaDal 25 al 27 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Tuttopizza, il Salone internazionale della pizza dedicato ai professionisti di settore. Nona edizione per la manifestazione che conferma il ... napolitoday.it