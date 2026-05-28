A GastroCanarias 2026, Polselli ha presentato un prodotto che richiama il profumo del pane tradizionale italiano, capace di attraversare il mare e raggiungere l’Atlantico. L’azienda ha portato in esposizione un pane che richiama le tecniche artigianali italiane, evidenziando l’importanza della tradizione e dell’artigianato nel settore della panificazione. La manifestazione internazionale si concentra sulla promozione di prodotti alimentari e tecniche di cucina, attirando operatori e pubblico da diverse parti del mondo.

Esiste un profumo che attraversa il mare e arriva fino all’Atlantico portando con sé il sapore antico della migliore arte bianca italiana. È quello delle farine Polselli, protagoniste quest’anno a GastroCanarias, il più importante appuntamento dedicato alla ristorazione e all’enogastronomia dell’arcipelago spagnolo, giunto alla sua undicesima edizione nel prestigioso Recinto Ferial di Santa Cruz de Tenerife. Il grande Salone Gastronomico delle Canarie si è trasformato per tre giorni in una vera capitale del gusto, un luogo dove tradizione e innovazione hanno camminato insieme tra profumi, farine e lievitazioni. Ed è proprio in questo... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Polselli protagonista a GastroCanarias 2026

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