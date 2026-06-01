Claudio Baglioni ha annullato le date del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. La cancellazione riguarda le tappe previste nel 2024 e 2025, con il rientro previsto nel 2027. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale. La malattia ha impedito all’artista di esibirsi e di portare avanti il progetto musicale. La ripresa delle attività è programmata per due anni più tardi rispetto alle date inizialmente pianificate.

(Adnkronos) – Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo 'GrandTour La vita è adesso', che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027

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Polmonite interstiziale per Claudio Baglioni: tour rinviato al 2027Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del tour 'GrandTour La Vita E’ Adesso' al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta.

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