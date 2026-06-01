Polmonite per Claudio Baglioni il doppio concerto alla Reggia rimandato di un anno | Scelta dolorosa

Da casertanews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il doppio concerto previsto alla Reggia di Caserta è stato posticipato di un anno a causa di una polmonite interstiziale acuta. Lo spettacolo, parte del tour “La vita è adesso”, avrebbe dovuto iniziare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia e terminare a settembre alla Reggia. La decisione è stata comunicata dall’artista, che ha definito il rinvio come una “scelta dolorosa”.

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Tutto rimandato di un anno. Il "GrandTour La vita è adesso" di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia e che si sarebbe chiuso a settembre alla Reggia di Caserta, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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