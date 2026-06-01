Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta rimandato il ?GrandTour? | Pensavo fosse influenza decisione dolorosa
Claudio Baglioni ha una diagnosi di polmonite interstiziale acuta e dovrà prendersi circa novanta giorni di riposo e cure. A causa di questa condizione, ha deciso di rinviare di un anno il suo tour, che aveva pianificato. Inizialmente aveva pensato si trattasse di influenza, ma successivi accertamenti hanno confermato la gravità della situazione. La decisione di posticipare lo spettacolo è stata presa in modo doloroso, ma necessaria per la sua salute.
Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Claudio Baglioni: «Ho una polmonite interstiziale, non posso cantare. Rinvio il Grandtour al 2027»
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