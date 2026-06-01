Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta rimandato il ?GrandTour? | Pensavo fosse influenza decisione dolorosa

Notizia in breve

Claudio Baglioni ha una diagnosi di polmonite interstiziale acuta e dovrà prendersi circa novanta giorni di riposo e cure. A causa di questa condizione, ha deciso di rinviare di un anno il suo tour, che aveva pianificato. Inizialmente aveva pensato si trattasse di influenza, ma successivi accertamenti hanno confermato la gravità della situazione. La decisione di posticipare lo spettacolo è stata presa in modo doloroso, ma necessaria per la sua salute.