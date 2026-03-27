Claudio Baglioni in lutto | sempre al suo fianco per tanti anni

Il mondo della musica italiana si è fermato dopo la notizia della morte di un artista avvenuta a Firenze il 27 marzo 2026, all’età di 77 anni. La perdita è stata annunciata ufficialmente, e molti colleghi hanno espresso cordoglio per la scomparsa di questa figura iconica. La notizia ha suscitato grande attenzione tra fan e addetti ai lavori, che ricordano la lunga carriera dell’artista.

Il mondo della musica italiana si ferma per salutare un artista, scomparso a Firenze il 27 marzo 2026 all’età di 77 anni. Una perdita che colpisce profondamente non solo gli addetti ai lavori, ma anche chi, magari senza saperlo, ha ascoltato per anni il suo pianoforte in alcune delle pagine più emozionanti del cantautorato nazionale. Il suo nome resta infatti indissolubilmente legato a quello di Claudio Baglioni, con cui ha condiviso un lungo e fondamentale percorso artistico. Savelli è stato una figura centrale, ma sempre lontana dai riflettori. Un musicista capace di costruire, nota dopo nota, un’identità sonora raffinata ed elegante, diventando uno dei pilastri nascosti di molte produzioni di successo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Chi è Arianna Di Claudio, la fidanzata di Leo Gassmann: l’attrice di “Champagne” al suo fianco a SanremoCon il ritorno di Leo Gassmann sul palco di Sanremo 2026, si accendono i riflettori sulla sua vita privata. Leggi anche: Musica: a Novara concerto omaggio a Claudio Baglioni Una raccolta di contenuti su Claudio Baglioni Claudio Baglioni, il figlio Giovanni in ospedale per calcoli renali. Come staCome sapete sono molto cauto nell’accogliere molti ritrovati della modernità, e sono abituato a fare i calcoli a mente… ma stavolta, dei calcoli, se ne è voluto occupare il mio rene. Ora sto meglio, ... dilei.it Claudio Baglioni a processo contro Striscia la Notizia: le frasi rubate e le affinità elettive del poeta modernoMONZA – Resta a Monza o passa al tribunale di Bologna il processo per la presunta diffamazione di Striscia la Notizia a Claudio Baglioni? Lo rivelerà mercoledì la giudice monzese Roberta Russo, ... ilgiorno.it