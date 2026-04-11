Claudio Baglioni al PARC di Firenze annuncia le date toscane 2026

Claudio Baglioni è stato ospite al PARC di Firenze, dove ha partecipato a un talk su temi come bellezza, cultura, riqualificazione urbana e ambiente. Durante l’evento, ha annunciato ufficialmente le date del suo tour toscano previsto per il 2026. L’artista, laureato in architettura, ha condiviso alcune riflessioni sul legame tra musica e valorizzazione del territorio. La conferma delle date toscane arriva dopo l’incontro pubblico tenutosi nella città.

FIRENZE – Claudio Baglioni, oggi, 11 aprile 226, a Firenze al PARC – Performing Arts Research Centre nel Piazzale delle Cascine, è stato protagonista di un incontro dal titolo L’armonia Arte Ambiente Architettura: un dialogo tra bellezza e cultura. Laureato in architettura, non gli manca la qualifica per parlare di bellezza, cultura, riqualificazione urbana e ambiente in vista del suo concerto nel Parco delle Cascine del prossimo 16 luglio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Claudio Baglioni al PARC di Firenze annuncia le date toscane 2026 Musica in lutto, è morto a Firenze Walter Savelli. Storico pianista di Claudio BaglioniFirenze, 28 marzo 2026 – Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni che per oltre... Prato delle Cornacchie, una grande arena per i concerti estivi a Firenze: in arrivo Claudio Baglioni e LitfibaIl Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Alfa, Ben Harper, Mannarino: i primi nomi del Musart Festival 2026 a Pratolino