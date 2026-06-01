Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, una condizione infiammatoria che interessa gli spazi tra gli alveoli polmonari. La malattia può essere causata da infezioni, esposizioni a sostanze tossiche o altre patologie, e viene trattata con corticosteroidi, antibiotici o altri farmaci specifici a seconda della causa. A causa della diagnosi, il cantante ha deciso di posticipare al 2027 il suo tour.

Possono essere diverse le cause della polmonite interstiziale acuta che ha fermato Claudio Baglioni, portandolo a rinviare al 2027 il suo ‘GrandTour La Vita È Adesso’ al 2027. Se molti di noi hanno sentito parlare di questa patologia con la pandemia da Covid-19, l’artista romano ha spiegato ai fan di aver pensato inizialmente a un’ influenza. “La polmonite interstiziale è un quadro radiologico che evidenzia – alla radiografia o alla Tac – un’ infiammazione che colpisce l’interstizio, il tessuto di sostegno tra gli alveoli polmonari. L’interessamento riguarda la parte più profonda del polmone, riducendo la capacità di scambiare ossigeno e può avere varie cause”, spiega a LaSalute di LaPresse Marco Falcone, ordinario di Malattie infettive dell’Università di Pisa e segretario della Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Baglioni e la polmonite interstiziale acuta, che cos’è e come si cura

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, tour con debutto a Venezia rimandato al 2027

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