Un video in Olanda mostra un episodio in cui una donna incinta, insieme al marito, viene spinta a terra da alcuni agenti di polizia in un corridoio. La scena ha suscitato reazioni di sdegno sui social media. Le immagini ritraggono la donna ferita e a terra, circondata dagli agenti. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’intervento o sulle motivazioni dell’azione delle forze dell’ordine. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Un video girato in Olanda ha scatenato indignazione e polemiche sui social. Nelle immagini si vede una donna incinta ferma in un corridoio insieme al marito, circondata da alcuni agenti. A un certo punto uno dei poliziotti, accompagnato da un cane, si avvicina alla donna, la afferra per un braccio e la scaraventa a terra. La scena dura pochi secondi, ma è bastata per far esplodere il caso. Subito dopo, il compagno della donna reagisce e si scaglia contro gli agenti. Ne nasce un parapiglia concitato, concluso con l’arresto dell’uomo. Un’altra clip mostra la donna trascinata via per i vestiti e, apparentemente, anche per i capelli, mentre il marito viene immobilizzato a terra da diversi poliziotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi hanno scaraventata a terra”. Donna incinta aggredita dai poliziotti: la scena assurda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapina violenta in strada: donna aggredita alle spalle e scaraventata a terraUna donna è stata vittima di una rapina violenta mentre passeggiava lungo via Fratelli Bandiera, vicino al centro di Brescia.

Paesi Bassi, donna incinta scaraventata a terra dalla polizia in un centro per richiedenti asiloUna donna incinta è stata scaraventata a terra dalla polizia in un centro per richiedenti asilo a Zeist, nei Paesi Bassi.

Temi più discussi: Scaraventata a terra dai ladri: lo choc al ritorno dal rosario; Insegue un'anziana, la spinge a terra e le ruba la borsa: a Corato arrestati un 19enne e un 27enne VIDEO; Una 85enne scaraventata a terra per rapinarla, due arresti; Anziana di 94 anni aggredita e scaraventata a terra per la borsa.

Questo video increscioso in cui dopo un diverbio nasce una colluttazione dove una donna per ovvie ragioni ha la peggio, scaraventata a terra con pugni in testa forse non ha dato esito tragico, ma ha scatenato una discussione che è vera spazzatura della rete x.com

I poliziotti mi hanno scaraventata a terra e trascinata per i capelli. Donna incinta denuncia l'aggressioneUna donna incinta è stata brutalmente scaraventata a terra in Olanda. Il video è presto diventato virale. Dal filmato si vede mentre ... msn.com

Poliziotti mi hanno scaraventata a terra e trascinata per i capelli. Donna incinta denuncia l'aggressioneUna donna incinta è stata brutalmente scaraventata a terra in Olanda. Il video è presto diventato virale. Dal filmato si vede mentre ... msn.com