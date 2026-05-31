Mi hanno scaraventata a terra Donna incinta aggredita dai poliziotti | la scena assurda

Da caffeinamagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video in Olanda mostra un episodio in cui una donna incinta, insieme al marito, viene spinta a terra da alcuni agenti di polizia in un corridoio. La scena ha suscitato reazioni di sdegno sui social media. Le immagini ritraggono la donna ferita e a terra, circondata dagli agenti. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’intervento o sulle motivazioni dell’azione delle forze dell’ordine. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

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Un video girato in Olanda ha scatenato indignazione e polemiche sui social. Nelle immagini si vede una donna incinta ferma in un corridoio insieme al marito, circondata da alcuni agenti. A un certo punto uno dei poliziotti, accompagnato da un cane, si avvicina alla donna, la afferra per un braccio e la scaraventa a terra. La scena dura pochi secondi, ma è bastata per far esplodere il caso. Subito dopo, il compagno della donna reagisce e si scaglia contro gli agenti. Ne nasce un parapiglia concitato, concluso con l’arresto dell’uomo. Un’altra clip mostra la donna trascinata via per i vestiti e, apparentemente, anche per i capelli, mentre il marito viene immobilizzato a terra da diversi poliziotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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