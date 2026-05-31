paesi bassi donna incinta scaraventata a terra dalla polizia in un centro per richiedenti asilo

Una donna incinta è stata scaraventata a terra dalla polizia in un centro per richiedenti asilo a Zeist, nei Paesi Bassi. Le immagini della scena sono diventate virali online. La donna si trovava all’interno del centro quando è stata immobilizzata dalla polizia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’intervento. La registrazione mostra agenti che spingono la donna a terra mentre cerca di resistere.

Sono diventate virali le immagini di una violenza avvenuta in un centro per richiedenti asilo nei Paesi Bassi, a Zeist. Secondo quanto fa sapere Al Jazeera “la polizia stava intervenendo a seguito di un comportamento apparentemente indisciplinato da parte di un detenuto palestinese in attesa di espulsione, quando un agente ha gettato a terra la moglie, incinta all’ultimo mese”. Un altro video mostra le forze dell’ordine che trascinano la donna e ammanettano il marito. Sempre secondo quanto riferito da Al Jazeera la donna ha detto di aver dovuto partorire cinque giorni dopo il fatto, dando alla luce prematuramente una bimba. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Una donna incinta è stata afferrata e gettata a terra dai poliziotti nei Paesi Bassi. I media riferiscono che ciò è accaduto in un centro per rifugiati. Dalle immagini la donna era calma. A prescindere dalle circostanze è sempre una donna incinta. x.com

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