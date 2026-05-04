Impresa della Polisportiva Galli

Il 4 maggio 2026, ad Arezzo, si è svolta una partita tra la Polisportiva Galli e un'altra squadra, caratterizzata da una forte presenza di atleti e un clima di grande intensità. La competizione ha richiesto ai partecipanti sforzi fisici ed emotivi, con momenti di grande suspense e attività sul campo. La sfida si è conclusa con un risultato che potrebbe rimanere impresso nel tempo, sottolineando la determinazione delle squadre coinvolte.

Arezzo, 04 maggio 2026 – Servono cuore, carattere e nervi saldi per scrivere una pagina di sport destinata a restare. La Polisportiva Galli compie l’impresa in gara 3, espugnando il parquet di Matelica 64-69 dopo un tempo supplementare, e conquista con pieno merito l’accesso alla finale dove affronterà Costa Masnaga. Una partita intensa, vibrante, ricca di ribaltamenti e decisa solo negli ultimi possessi, con la squadra di coach Franchini capace di resistere alla rimonta marchigiana e colpire nei momenti chiave dell’overtime. La Galli parte con grande determinazione e costruisce subito un primo vantaggio significativo grazie a Merisio e Ovner, portandosi sul 2-10 e costringendo la panchina di casa al timeout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Impresa della Polisportiva Galli LBF A2 FEMMINILE 2°TURNO 25/26 - Sanga Milano vs Polisportiva Galli 74-73 Notizie correlate Terza sconfitta consecutiva per la Polisportiva GalliArezzo, 02 marzo 2025 – La Polisportiva Galli non riesce a interrompere il momento negativo e incassa una sconfitta pesantissima per come è maturata:... Basket femminile, la Polisportiva Galli in semifinale playoff: sfida a MatelicaArezzo, 23 aprile 2026 – Dopo aver superato il turno dei quarti di finale contro Ragusa con una serie combattuta conclusa sul 2-1, la Polisportiva... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Polisportiva Galli monumentale, vince a Matelica a va in finale; L’ambulanza arriva in ritardo, il regolamento non perdona: partita annullata, tutte negli spogliatoi. PolisportIva Galli monumentale, vince a Matelica a va in finaleGrande impresa della polisportiva Galli, che dopo un supplementare si è aggiudicata per 64-69 la bella nella semifinale play-off di serie A2 in casa del Matelica dell’ex Matassini e si è qualificata ... valdarnopost.it