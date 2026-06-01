Polemica sul concerto di Ruggeri a Codogno Pd | Mai chiesta censura per idee no-vax ma sindaco tradisce la città

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Codogno ha approvato il patrocinio per il concerto di Enrico Ruggeri previsto il 4 luglio. La decisione ha suscitato critiche da parte dell'opposizione, che ha accusato il sindaco di tradire la città. Non sono state fatte richieste di censura riguardo alle opinioni no-vax, secondo quanto dichiarato. La polemica riguarda esclusivamente l’assegnazione del patrocinio e le implicazioni politiche della scelta.

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Il Comune di Codogno (Lodi) ha concesso il patrocinio al concerto di Enrico Ruggeri del 4 luglio, scelta criticata dall'opposizione. "Non chiediamo di annullare il concerto", ha spiegato a Fanpage.it Maria Cristina Baggi (Pd), "ma patrocinando l'evento di un artista che non rinnega le posizioni no-vax il sindaco tradisce la comunità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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