Enrico Ruggeri ha commentato le dichiarazioni di Francesco De Gregori sul ruolo degli artisti nel parlare di temi di attualità, affermando che schierarsi comporta rischi e criticando l’idea che gli artisti debbano ripetere le opinioni del pubblico. Ruggeri ha anche espresso che non vede necessario ascoltare proclami dai palchi durante gli eventi pubblici. Le sue parole sono arrivate nel contesto di un dibattito pubblico sulle responsabilità degli artisti riguardo a temi sociali e politici.

Continua il dibattito sulle parole di Francesco De Gregori che, parlando della necessità degli artisti di esporsi sui temi di stretta attualità, non riteneva che fosse necessario: “Perché devo sentire un proclama dal palco?”. Citando, ad esempio, Springsteen da sempre contro l’amministrazione Trump: “C’è bisogno? Non credo”. Tanti i momenti sui profili ufficiali de Il Fatto Quotidiano che ha pubblicato le parole dell’arista. Ad intervenire è anche Enrico Ruggeri che dal suo profilo ufficiale Instagram con un video ha dichiarato: “Volevo coinvolgervi in un ragionamento sperando di evitare insulti, offese e cose di questo genere. Il tema è il cantante può o deve o non deve intervenire nel dibattito pubblico? Può o non può schierarsi? E tutti dicono deve schierarsi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso De Gregori, Enrico Ruggeri rivendica le sue posizioni sul Covid e dice: “Schierarsi significa rischiare grosso, voi volete che gli artisti lo facciano, ma ripetendo ciò che pensate voi”

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