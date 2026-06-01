Poggioreale | suicidio di un 27enne e allarme sui numeri in Campania

A Poggioreale un uomo di 27 anni si è tolto la vita in carcere. In Campania, il tasso di mortalità carceraria supera la media europea. Sono in corso discussioni sul possibile impatto del nuovo sistema Smop sui tempi di attesa per le visite mediche.

? Punti chiave Come influirà il nuovo sistema Smop sui tempi delle visite mediche?. Perché il tasso di mortalità carceraria campano supera la media europea?. Quali fattori strutturali hanno causato l'impennata dei suicidi in regione?. Chi deve rispondere della gestione della salute mentale nelle carcerie?.? In Breve In Campania registrati 4 suicidi e 3 decessi dall'inizio dell'anno. Sistema Smop introduce ritardi nelle visite mediche presso Poggioreale. Sovraffollamento e carenza personale specialistico aggravano la salute mentale. Tasso di mortalità penitenziaria regionale superiore alla media europea. Tragedia nel carcere di Poggioreale: suicidio di un detenuto di 27 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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