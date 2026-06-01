Garante detenuti nel carcere di Poggioreale un 27enne morto suicida
Nella notte, un detenuto straniero di 27 anni si è suicidato nel carcere di Poggioreale. La notizia è stata confermata dalle autorità carcerarie e dalle forze dell'ordine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'evento o sulle motivazioni. La morte è stata comunicata alle autorità competenti e al Garante dei detenuti, che ha avviato verifiche sul caso.
Tempo di lettura: 3 minuti La scorsa notte un detenuto straniero di ventisette anni è morto suicida nel carcere di Poggioreale. Lo rende noto il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. “I fattori di rischio suicidio sono il sovraffollamento, fattori emotivi, fattori giudiziari, la solitudine, la vulnerabilità giovanile, soprattutto per queste persone la detenzione diventa un dolore insopportabile. Abbiamo bisogno di psicologi, di psichiatri. A proposito di psichiatri, a Poggioreale da poco la Sanità sta utilizzando le prenotazioni su Smop per cui i tempi per effettuare le visite si allungheranno, perché?”, sottolinea Ciambriello. “Dall’inizio dell’anno, in Campania con questo salgono a 4 i suicidi avvenuti negli istituti penitenziari campani, a cui si aggiungono altri 3 morti (2 dei quali per cause da accertare)”, aggiunge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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