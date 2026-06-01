garante detenuti nel carcere di poggioreale un 27enne morto suicida

Notizia in breve

Nella notte, un detenuto straniero di 27 anni si è suicidato nel carcere di Poggioreale. La notizia è stata confermata dalle autorità carcerarie e dalle forze dell'ordine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'evento o sulle motivazioni. La morte è stata comunicata alle autorità competenti e al Garante dei detenuti, che ha avviato verifiche sul caso.