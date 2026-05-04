Nuovo caso di suicidio in carcere | morto un 27enne a Parma

Un uomo di 27 anni, di origine straniera, è stato trovato senza vita nel carcere di Parma. La sua morte è avvenuta pochi giorni dopo il suo ingresso in custodia cautelare. Si tratta dell’ennesimo episodio di suicidio registrato nel sistema penitenziario dell’Emilia-Romagna. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità e le associazioni che si occupano di tutela dei detenuti. La procura ha aperto un’indagine per fare chiarezza sulle circostanze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane era detenuto in custodia cautelare da pochi giorni. Un nuovo episodio drammatico scuote il sistema penitenziario dell’Emilia-Romagna: un uomo di 27 anni, di origine straniera, è morto dopo essersi tolto la vita nel carcere di Parma. Il gesto nella cella del padiglione di media sicurezza. Il giovane si trovava in custodia cautelare dal 30 aprile, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma. Durante la permanenza nel vecchio padiglione di media sicurezza, avrebbe compiuto il gesto estremo impiccandosi all’interno della propria cella. Il tentativo di salvarlo e il decesso in ospedale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nuovo caso di suicidio in carcere: morto un 27enne a Parma Notizie correlate Leggi anche: Primo caso di suicidio assistito in Liguria: morto un 56enne con Sclerosi Suicidio assistito, primo caso in Liguria: morto 56enne di Genova, era tetraplegicoHa scelto di porre fine alle sue sofferenze Silvano che, dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, è la 12esima persona in Italia ad aver... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Suicidio in carcere a Rebibbia Nuovo complesso; Suicidio assistito: Stefano, 15° caso in Italia, si è spento oggi in Liguria; SUICIDIO BISENTI: IO GENITORE, NUOVO WELFARE, GESTIONE DISAGIO NON PUÒ ESSERE SOLO FARMACOLOGICA; Rebibbia, un detenuto di 36 anni si toglie la vita in cella. Nuovo suicidio in carcere, un 27enne morto a ParmaNuovo suicidio in carcere in Emilia-Romagna, negli Istituti penitenziari di Parma. Un uomo di 27 anni di origine straniera. che si trovava in custodia cautelare per ordine del gip del Tribunale parmig ... rainews.it Suicidio assistito in Liguria: Stefano muore a casa dopo dieci mesi di attesaIn Liguria si registra un nuovo caso di suicidio assistito, il secondo nella regione e il quindicesimo in Italia. Il protagonista della vicenda è Stefano, nome ... mondoraro.org Nuovo piano pandemico, il governo Meloni approva la strategia nazionale in caso di crisi - facebook.com facebook Nuovo caso Flotilla: rotta per Gaza intercettata. Ne parliamo con @Arturo_Scotto. A #EffettoGiorno anche il crollo della libertà di stampa (RSF), il caso Garlasco con @GianluigiNuzzi e la corsa Scudetto con Carlo Genta. Ascolta: tinyurl.com/4rbs5rvz x.com