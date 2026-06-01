Podismo El Ouardy vola alla 10K Run Empolese | vittoria e record di gara

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mohammed El Ouardy ha vinto la 10K Run Empolese, stabilendo anche il nuovo record di gara. La corsa si è svolta in una giornata calda alla quinta edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vittoria e record di gara per Mohammed El Ouardy alla 10K Run Empolese, disputata in una calda domenica di fine maggio e giunta alla sua quinta edizione. L’atleta della Podistica Medicea è riuscito a migliorare il 32’21” fissato nella prima edizione da Stefano Massimi, sfiorando anche il muro dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

10K Run EmpoleseLa 10K Run Empolese celebra il suo primo anniversario con la seconda edizione del Memorial Ivo Heffler, prevista per il 31 maggio.

Leggi anche: La 10K Run Empolese fa ancora centro

run empolese podismo el ouardy volaNuovo record alla 10K Run EmpoleseLa quinta edizione della 10K Run Empolese va in archivio con un nuovo record della manifestazione. A firmarlo è stato Mohammed El Ouardy della Podistica ... gonews.it

Podismo, tutto pronto per la 10K Run EmpoleseEmpoli, 29 maggio 2024 – Sarà un 2 giugno davvero speciale per Empoli, che per una domenica andrà di corsa. Dopo la gioia per la salvezza calcistica della domenica precedente, saranno i podisti i ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web