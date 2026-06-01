Podismo El Ouardy vola alla 10K Run Empolese | vittoria e record di gara

Mohammed El Ouardy ha vinto la 10K Run Empolese, stabilendo anche il nuovo record di gara. La corsa si è svolta in una giornata calda alla quinta edizione.

Vittoria e record di gara per Mohammed El Ouardy alla 10K Run Empolese, disputata in una calda domenica di fine maggio e giunta alla sua quinta edizione. L’atleta della Podistica Medicea è riuscito a migliorare il 32’21” fissato nella prima edizione da Stefano Massimi, sfiorando anche il muro dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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