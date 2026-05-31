La 10K Run Empolese fa ancora centro
Nella mattina del 31 maggio, si è svolta la 10K Run Empolese con oltre 1.500 partecipanti. La corsa si è disputata su un percorso di circa dieci chilometri, partendo dal centro cittadino e attraversando zone residenziali e commerciali. La manifestazione ha visto atleti di diverse età, con molti che hanno concluso la gara in meno di 50 minuti. La partecipazione di pubblico ha coinvolto anche numerosi accompagnatori e sostenitori lungo il tragitto. La premiazione si è tenuta nel pomeriggio in piazza principale.
Empoli, 31 maggio 2026 – Grande partecipazione podistica nella città di Empoli, che ancora una volta ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento per gli appassionati della corsa su strada, accogliendo atleti provenienti da tutto il territorio in occasione della quinta edizione della 10 K Run Empolese. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Empolese 1986, ha proposto una gara sulla distanza certificata di 10 chilometri, interamente sviluppata su un percorso pianeggiante particolarmente favorevole ai ritmi sostenuti e alla ricerca della migliore prestazione personale. Per gli amanti della corsa non competitiva era prevista anche una prova alternativa di 5 chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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