la 10k run empolese fa ancora centro

Notizia in breve

Nella mattina del 31 maggio, si è svolta la 10K Run Empolese con oltre 1.500 partecipanti. La corsa si è disputata su un percorso di circa dieci chilometri, partendo dal centro cittadino e attraversando zone residenziali e commerciali. La manifestazione ha visto atleti di diverse età, con molti che hanno concluso la gara in meno di 50 minuti. La partecipazione di pubblico ha coinvolto anche numerosi accompagnatori e sostenitori lungo il tragitto. La premiazione si è tenuta nel pomeriggio in piazza principale.