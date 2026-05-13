10K Run Empolese
La 10K Run Empolese celebra il suo primo anniversario con la seconda edizione del Memorial Ivo Heffler, prevista per il 31 maggio. La manifestazione si svolge nel territorio empolese e vede la partecipazione di atleti e appassionati di corsa provenienti da diverse zone. L'evento rappresenta un appuntamento annuale che si ripete con lo scopo di promuovere la pratica sportiva e coinvolgere la comunità locale.
Festeggia il suo primo lustro di vita la, 2° Memorial Ivo Heffler, che il calendario propone per il prossimo 31 maggio. Inserita nel calendario Uisp, la prova toscana si è guadagnata in breve tempo uno spazio tutto suo portando sempre buoni numeri di partecipazione sulle strade.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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