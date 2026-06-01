In Toscana, la presenza di medici e infermieri è limitata rispetto ai posti letto disponibili, con un primario ogni cinque letti. La regione ha adottato politiche sanitarie ed etiche che riguardano il fine vita e la disforia di genere, influenzando le discussioni a livello nazionale.

Dal fine vita alla disforia di genere: la Regione Toscana si è lanciata in politiche sanitarie ed etiche di portata nazionale. Ma spesso è scivolata nella più spavalda ideologia di sinistra, che non conosce delicatezza nè rispetto delle fragilità umane. Non tanto sul fine vita, per cui ha ottenuto l’ok della Corte Costituzionale (che ha chiesto di correggere solo qualche passaggio della legge), ma sul cambio di sesso: l’ospedale Careggi di Firenze ha reso l’iter una procedura leggera quanto quella per un trattamento estetico. Pensando siano sufficienti cinque sedute dallo psichiatra per decretare che un minorenne sia pronto al farmaco blocca crescita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pochi medici e infermieri (ma un primario ogni 5 letti)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EP.71 - Come si Cura il Mal di Schiena Cronico - con Cristiano Fusi

Notizie e thread social correlati

Piacenza, chiuse le indagini sul primario accusato di abusi sessuali. Ma l’ordine dei medici revoca la sospensioneLa Procura di Piacenza ha concluso le indagini preliminari sull’ex primario di Radiologia dell’ospedale, accusato di violenza sessuale e stalking...

Leggi anche: Infermieri cercasi (ma pochi fortunati) all'Asl Caserta: oltre 4mila domande per 130 posti

Temi più discussi: Infermiere e infermieri, colonne portanti di Medici Senza Frontiere; Chatbot in sanità: si diffonde l'uso tra medici e infermieri. Anche un paziente su tre, ormai, li consulta; Pazienti in barelle, liste d'attesa, pochi infermieri e mal pagati: proclamati altri due giorni di sciopero all'Aou di Sassari; Sanità, Tonina difende le Case di Comunità e replica: Stanno entrando a regime. Rimane il nodo medici di famiglia e sugli infermieri: Guardiamo anche all'estero.

Pochi medici e infermieri (ma un primario ogni 5 letti)Moltiplicate le poltrone, il buco Asl. Dal fine vita alla disforia di genere: l'ideologia nelle corsie ... ilgiornale.it

Pronto soccorso di Campobasso: medici e infermieri danno il massimo, ma sono in pochi. #IoSeguoTgr x.com

Il vero problema è che ci sono troppi medici e pochi infermierisono un impiegato amministrativo presso una ASL, e quindi non ho interessi specifici nel Comma 566. Leggo l'intervento di Biagio Papotto, Segretario generale Cisl Medici del quale condivido poco la ... quotidianosanita.it