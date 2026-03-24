Infermieri cercasi ma pochi fortunati all' Asl Caserta | oltre 4mila domande per 130 posti

Boom di candidati nel bando: ce la farà appena il 3,1%. E il contratto? Solo 8 mesi Più che un concorso, una lotteria. È questo il quadro che emerge dall’ultima deliberazione firmata dal direttore generale Antonio Limone, che ha ufficializzato i numeri dell’avviso pubblico per l’assunzione di infermieri: 4.158 domande per appena 130 posti disponibili. Tradotto in percentuale, significa che solo il 3,1% dei candidati riuscirà a ottenere un incarico. Gli altri? Fuori. Con buona pace di titoli, esperienze e speranze. Il bando, pubblicato a inizio marzo, prevede assunzioni a tempo determinato di 8 mesi, eventualmente rinnovabili. Una formula che, nel panorama sanitario attuale, suona ormai familiare: tanta richiesta di personale, ma con prospettive decisamente “a scadenza”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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