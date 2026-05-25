La Procura di Piacenza ha concluso le indagini preliminari sull’ex primario di Radiologia dell’ospedale, accusato di violenza sessuale e stalking verso alcune colleghe e collaboratrici. L’ordine dei medici ha revocato la sospensione nei suoi confronti.

La Procura di Piacenza ha concluso le indagini preliminari sul professor Emanuele Michieletti, l’ex primario del reparto di Radiologia dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto” accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti di alcune colleghe e collaboratrici. Ne dà notizia il quotidiano Libertà. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, dopo aver scontato sei mesi agli arresti domiciliari, il noto professionista è tornato al lavoro, anche se presso uno studio privato. L’ordine dei medici ha infatti revocato la sospensione della professione. Il legale: “Leggeremo gli atti”. Generalmente la chiusura delle indagini preliminari anticipa una richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piacenza, chiuse le indagini sul primario accusato di abusi sessuali. Ma l’ordine dei medici revoca la sospensione

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Accuse di abusi al primario Michieletti: almeno 8 vittime. Ma l'Ordine dei medici revoca sospensione

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