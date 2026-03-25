Contratto 25 27 e aumenti stipendiali verso la firma il 1° aprile | aumenti in tre tranche tutte le cifre il nodo del recupero 2013 Le reazioni dei sindacati

La firma del contratto scuola 2025-2027 potrebbe essere firmata il 1° aprile, dopo l’incontro all’Aran del 24 marzo. Il testo prevede aumenti salariali in tre tranche e si discute ancora sul recupero degli arretrati relativi al 2013. Le reazioni dei sindacati sono state riportate da fonti interne, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di attuazione.

Potrebbe arrivare il 1° aprile la firma della parte economica del contratto scuola 2025-2027. È quanto emerso dall’ultimo incontro all’Aran del 24 marzo, secondo quanto riferito da fonti sindacali ad Orizzonte Scuola. Il rinnovo riguarda circa 1,3 milioni di lavoratori del comparto istruzione e ricerca e si caratterizza per una tempistica anticipata rispetto alla prassi degli ultimi cicli contrattuali. L'articolo Contratto 2527 e aumenti stipendiali, verso la firma il 1° aprile: aumenti in tre tranche, tutte le cifre, il nodo del recupero 2013. Le reazioni dei sindacati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La riunione tenutasi oggi presso l'ARAN ha riguardato il rinnovo della parte economica del contratto istruzione e ricerca 2025-2027. x.com