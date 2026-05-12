Sciopero Atm i sindacati replicano all' azienda | Pronti al confronto ma basta condizioni unilaterali

Le sigle sindacali hanno risposto alla nota dell’azienda di trasporto pubblico, affermando di essere disponibili al dialogo ma di non accettare condizioni imposte unilateralmente. In una comunicazione, i rappresentanti sindacali hanno criticato alcune interpretazioni dell’azienda riguardo alle relazioni industriali e alla normativa sul diritto di sciopero, sottolineando la necessità di confrontarsi su questioni che riguardano i lavoratori. La questione rimane al centro di un confronto tra le parti.

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