Sciopero Atm i sindacati replicano all' azienda | Pronti al confronto ma basta condizioni unilaterali
Le sigle sindacali hanno risposto alla nota dell’azienda di trasporto pubblico, affermando di essere disponibili al dialogo ma di non accettare condizioni imposte unilateralmente. In una comunicazione, i rappresentanti sindacali hanno criticato alcune interpretazioni dell’azienda riguardo alle relazioni industriali e alla normativa sul diritto di sciopero, sottolineando la necessità di confrontarsi su questioni che riguardano i lavoratori. La questione rimane al centro di un confronto tra le parti.
“Le organizzazioni sindacali intendono archiviare ogni sterile polemica ma non possono omettere di rilevare come dalla nota di Atm emergano interpretazioni ‘distratte’ delle relazioni industriali e della normativa in materia di diritto di sciopero, che si rendono necessariamente oggetto di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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