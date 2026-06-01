Più soldi per tutti

Il governo ha approvato un aumento delle risorse destinate ai sussidi sociali, destinando più fondi alle famiglie e ai cittadini con redditi bassi. La misura prevede un incremento delle somme erogate attraverso programmi di assistenza diretta, con l’obiettivo di sostenere le fasce più vulnerabili. La decisione sarà applicata a partire dal prossimo mese e coinvolgerà diverse categorie di beneficiari.

È una notizia rivoluzionaria, sebbene sottovalutata dalla grande informazione, quella che arriva dalla Corea del Sud e che smonta a ricchezza generata dai grandi boom tecnologici, specialmente quello innescato dall'intelligenza artificiale, debba rimanere concentrata unicamente nelle mani degli azionisti. I dipendenti di Samsung Electronics della fiorente divisione dei chip di memoria, hanno infatti approvato uno storico accordo di partecipazione agli utili che prevede l'erogazione di un bonus medio di quasi 400mila dollari a testa (circa 350mila euro). Non vi abbiamo detto quanti sono questi dipendenti: tenetevi forte, sono 78mila. E' come se ogni abitante di Carpi (esempio) si ritrovasse con 350mila euro in più nel conto corrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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