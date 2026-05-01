Emmanuel Eboue ha perso tutti i soldi che ha guadagnato | Non mangiavo più ho perso 20 milioni

L'ex calciatore ha dichiarato di aver esaurito tutti i guadagni accumulati durante la carriera, perdendo circa 20 milioni di euro. Ha raccontato di aver attraversato momenti difficili, tra cui una squalifica che ha segnato la fine della sua attività sportiva, un divorzio e problemi con il suo rapporto con il figlio, attualmente giocatore al Chelsea. La sua vicenda include anche periodi di grande difficoltà economica e personale.