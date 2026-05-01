Emmanuel Eboue ha perso tutti i soldi che ha guadagnato | Non mangiavo più ho perso 20 milioni
L'ex calciatore ha dichiarato di aver esaurito tutti i guadagni accumulati durante la carriera, perdendo circa 20 milioni di euro. Ha raccontato di aver attraversato momenti difficili, tra cui una squalifica che ha segnato la fine della sua attività sportiva, un divorzio e problemi con il suo rapporto con il figlio, attualmente giocatore al Chelsea. La sua vicenda include anche periodi di grande difficoltà economica e personale.
Eboue racconta le difficoltà che ha attraversato, dalla squalifica che ha fatto finire la sua carriera al divorzio fino al rapporto con suo figlio che ora gioca al Chelsea.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Rupert Everett: «Ho fatto coming out quando non era affatto conveniente. C’è un prezzo da pagare per tutto, ma ho guadagnato più di quello che ho perso»«Se a Roma avessi sposato la mia amica Michela, le cose sarebbero andate diversamente», spiega.
Ventura: “Quando l’Italia ha perso i Mondiali con la Macedonia, ho ricevuto 200 telefonate a mezzanotte”Gian Piero Ventura racconta cosa accadde al fischio finale di Italia-Macedonia del Nord, quando la Nazionale di Mancini fallì la qualificazione ai...