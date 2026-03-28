Tfr e Tfs quando arrivano davvero i soldi e in quante rate | tempi più brevi dal 2027 ma non per tutti

A partire dal 2027, i tempi per ricevere Tfr e Tfs saranno più rapidi, ma questa novità riguarda solo alcuni lavoratori. Attualmente, i dipendenti pubblici e privati devono attendere diversi mesi per ottenere le liquidazioni, che vengono versate in più rate. La questione dei tempi di pagamento rimane centrale per chi lascia un impiego, con le modalità di liquidazione che variano a seconda delle normative vigenti.

Quando si lascia un impiego - nella pubblica amministrazione sia nel privato - una delle domande più frequenti è sempre la stessa: quando arriva la liquidazione? La nuova circolare dell’Inps - la numero 30 del 27-03-2026 - chirisce tempi e modalità di pagamento del TFS e del TFR, aggiornando il quadro normativo con le ultime novità. Tfr e Tfs, cosa cambia Ciò che emerge è che non esiste una tempistica unica. I tempi cambiano molto a seconda del motivo per cui si conclude il rapporto di lavoro, e in alcuni casi possono superare anche i due anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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