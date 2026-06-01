In Colombia, Aberaldo de la Espriella ha ottenuto la maggioranza dei voti nel primo turno delle elezioni presidenziali. La sua candidatura, definita di orientamento trumpiano, ha superato gli altri candidati, raccogliendo il sostegno di una parte significativa degli elettori. La sua vittoria consente di accedere direttamente al secondo turno, che si terrà nelle prossime settimane. La competizione elettorale prosegue con i candidati ancora in corsa.

Il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia si è concluso con la vittoria di Aberaldo de la Espriella. Il candidato di estrema destra, che ha conquistato il 43,1% dei consensi, il prossimo 21 giugno affronterà al ballottaggio il progressista Ivan Cepeda, fermatosi al 40,9%. La Espriella, 47 anni, soprannominato El Tigre e fautore della linea dura contro la criminalità, se la vedrà dunque con Cepeda, 63 anni ed erede politico del presidente in carica Gustavo Petro. Quest'ultimo, considerato favorito alla vigilia, ha messo in dubbio i risultati elettorali del suo sfidante, un outsider che, con uno scatto a sorpresa, ha portato la contesa al secondo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colombia, chi è De la Espriella il trumpiano che ha vinto il primo turno delle presidenziali

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Per gli appassionati: Abelardo De la Espriella veste solo italiano, passa parte dell’anno nella sua villa rinascimentale a Firenze (ne ha altre a Miami e Bogotà), dove festeggiò i 40 con 200 invitati dalla #Colombia, si muove solo in jet privato ed è habitué in Cos x.com

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