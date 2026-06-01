I lavori alla piscina di Pescia sono fermi da mesi. La concessione scade il 1 giugno 2026, ma i lavori non sono stati ripresi. Secondo fonti, i fondi necessari ci sarebbero, ma le attività sono ancora in sospeso. La gestione amministrativa della struttura è al centro delle critiche. La situazione resta incerta, senza una data precisa per il ripristino delle attività. La piscina rimane chiusa, con lavori ancora bloccati.

Pescia, 1 giugno 2026 – “La piscina Marchi è diventata il simbolo di una gestione amministrativa che non funziona”. Lo afferma Claudia Rosellini, parlando a nome del direttivo pesciatino della Lega. “Non è un problema tecnico, ma il risultato di anni di decisioni mancate- accusa – Non si tratta di una situazione nata oggi, ma di un problema che si trascina da tempo tra rinvii continui, proroghe e decisioni mai prese davvero. Il project financing da circa 1.3 milioni di euro presentato dal gestore Cogis è ancora fermo, e questo da solo basta a fotografare una gestione incapace di sbloccare anche le situazioni più note e prevedibili”. Già... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina di Pescia, lavori in stallo. Concessione in scadenza: “Ma i soldi ci sarebbero”

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