ma intanto piove ancora nella piazzetta e non ci sono soldi per i lavori

Nonostante i lavori conclusi quasi un anno fa dal Comune, la piazzetta coperta del Centro Benelli continua a essere interessata dalla pioggia. Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo mercatino nella stessa area, ma le infiltrazioni d’acqua persistono. Attualmente non ci sono fondi disponibili per intervenire ulteriormente sui problemi strutturali della piazzetta. La situazione rimane invariata rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi.

Nonostante i lavori effettuati dal Comune che si sono conclusi quasi un anno fa, continua a piovere nella piazzetta coperta del Centro Benelli, dove ieri mattina è stato inaugurato il nuovo mercatino. Il problema, ormai noto, si presenta nella zona della grande colonna centrale azzurra, dove dalla copertura, ogni volta che piove, si infiltra ancora l’acqua bagnando anche tutta la zona sottostante. "Nei mesi scorsi abbiamo realizzato dei lavori per la messa in sicurezza di una trave che a causa delle infiltrazioni si era rovinata e abbiamo così scongiurato il rischio che potesse cedere – dice il sindaco Andrea Biancani –. Al momento non siamo ancora riusciti a completare e a garantire anche gli interventi per le infiltrazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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