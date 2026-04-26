Un ex arbitro ha commentato la situazione degli arbitri nel calcio, sottolineando come il problema principale sia legato all’elevato flusso di denaro che circola nel settore. Ha osservato che in passato il ruolo di arbitro rappresentava più una missione, mentre oggi si evidenziano aspetti diversi. La discussione si concentra sulla trasformazione di questa figura nel contesto attuale, evidenziando come il denaro possa influenzare le dinamiche di questa professione.

Cesari: «Arbitri? Il problema è che girano troppi soldi. Prima era una missione, ora.». Le parole dell’ex fischietto sul caso Rocchi. A Repubblica, Graziano Cesari ha detto la sua sul caos arbitri emerso nelle ultime ore con l’avviso di garanzia nei confronti di Gianluca Rocchi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL PROBLEMA SONO I SOLDI – «Ne girano troppi. Quindi aumentano le tensioni, le antipatie, i veleni. Al di là dell’inchiesta, della quale non conosco i dettagli, sono certo che la crisi degli arbitri italiani nasce così. Noi, ai nostri tempi, guadagnavamo poco. Non era un lavoro ma una missione. Come ha detto il mio grande maestro Paolo Casarin in un’intervista proprio al Corriere, gli arbitri devono cercarsi un lavoro vero, per essere liberi».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Cesari: “Il problema sono i soldi, ne girano troppi. Arbitri specchio della società, è tutto da rifare” x.com