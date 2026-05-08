Giro d’Italia 2026 prima tappa | Paul Magnier una rosa francese sul Mar Nero

Il ciclista francese Paul Magnier, in forza alla squadra Soudal Quick Step, ha conquistato la prima tappa del 109° Giro d’Italia. La frazione, di 147 chilometri, si è svolta in Bulgaria lungo la costa del Mar Nero, partendo da Nesebar e arrivando a Burgas. La vittoria è arrivata in un tempo di 3 ore, 20 minuti e 58 secondi, con una media di circa 43,85 kmh.

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Il francese Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha vinto la tappa inaugurale del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 147 chilometri in terra bulgara, lungo la costa occidentale del Mar Nero da Nesebar a Burgas, in 3h 20’ 58” alla media di 43,851 kmh. Il transalpino ha preceduto, al termine d’una volata monca, causa una mega caduta a 650 metri dal traguardo, il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Tram) con il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) che ha guadagnato la terza moneta. La classifica generale riproduce l’ordine d’arrivo, con l’eccezione dell’inserimento al terzo posto di Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), grazie ai 6 secondi di abbuono conquistati lungo il percorso.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2026, prima tappa: Paul Magnier, una rosa francese sul Mar Nero Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Classifica Giro d’Italia 2026, prima tappa: Magnier maglia rosa, Tarozzi sul podio virtualeVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Paul Magnier punta al successo negli sprint: Abbiamo costruito una squadra attorno a me per cercare di vincere; Favoriti Maglia Ciclamino: Milan è l’uomo da battere, ma occhio a Magnier; Nella prima tappa del Giro d'Italia vince Magnier dopo una maxi caduta; I velocisti del Giro d’Italia 2026. Paul Magnier vince in volata la prima tappa del Giro d’Italia 2026 Nesebar-Burgas ed è la prima Maglia Rosa. Grande caduta a 600 metri dal traguardoPaul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia 2026 Nesebar-Burgas in volata e conquista la prima Maglia Rosa. mam-e.it Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia: vestirà la maglia rosaIl corridore francese si è imposto in volata davanti al danese Tobias Lund Andresen. Maxi caduta a 500 metri dal traguardo ... corrieredellosport.it Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta ch - facebook.com facebook La corsa rosa parte da Nessebar e incorona subito il francese Paul Magnier, vincitore della volata di Burgas dopo una maxi caduta nel finale. Delusione per Jonathan Milan, solo 4°. Giornata tranquilla per il favorito Vingegaard e gli uomini di classifica. x.com