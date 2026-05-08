Giro d’Italia 2026 prima tappa | Paul Magnier una rosa francese sul Mar Nero

Da tpi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista francese Paul Magnier, in forza alla squadra Soudal Quick Step, ha conquistato la prima tappa del 109° Giro d’Italia. La frazione, di 147 chilometri, si è svolta in Bulgaria lungo la costa del Mar Nero, partendo da Nesebar e arrivando a Burgas. La vittoria è arrivata in un tempo di 3 ore, 20 minuti e 58 secondi, con una media di circa 43,85 kmh.

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Il francese Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha vinto la tappa inaugurale del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 147 chilometri in terra bulgara, lungo la costa occidentale del Mar Nero da Nesebar a Burgas, in 3h 20’ 58” alla media di 43,851 kmh. Il transalpino ha preceduto, al termine d’una volata monca, causa una mega caduta a 650 metri dal traguardo, il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Tram) con il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) che ha guadagnato la terza moneta. La classifica generale riproduce l’ordine d’arrivo, con l’eccezione dell’inserimento al terzo posto di Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), grazie ai 6 secondi di abbuono conquistati lungo il percorso.🔗 Leggi su Tpi.it

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