Piove su Arezzo e da piazza Grande scende un fiume su Corso Italia

Un rapido nubifragio ha provocato un’alluvione lampo in centro storico, con acqua che scende da piazza Grande lungo Corso Italia. Le immagini, condivise sui social, mostrano il livello dell’acqua che ha raggiunto i locali e le strade, creando un fiume improvviso. La pioggia intensa si è verificata in pochi minuti, causando disagi e danni alle attività commerciali della zona. Nessuna informazione su feriti o interventi di emergenza.

Pochi minuti di pioggia e un fiume d'acqua scende da piazza Grande lungo corso Italia. Le immagini sono state condivise sui social da un ristoratore del centro storico e lasciano di stucco. E' infatti bastato un acquazzone per creare copiosi rivoli i quali, scendendo dalla piazza e dall'ultimo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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