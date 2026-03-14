La Lav scende in piazza in Ancona per un' Iva giusta su cibo e spese veterinarie

La Lav ha organizzato una manifestazione ad Ancona, con appuntamenti in piazza Roma e Viale della Vittoria, dalle 10 alle 18. L’associazione chiede un’aliquota IVA più equa su cibo e spese veterinarie e punta a sostenere i servizi di veterinaria sociale presenti nel territorio. La protesta si svolge nel fine settimana e coinvolge i cittadini interessati alle questioni legate alla tutela animale.

ANCONA – La Lav scende in piazza questo week ad Ancona - in piazza Roma e Viale della Vittoria dalle 10 alle 18 - per chiedere un’Iva giusta su cibo e spese veterinarie e per rafforzare i servizi di veterinaria sociale. In Italia il 40,5% delle famiglie vive con almeno un animale. Eppure, oggi la cura di cani e gatti è ancora fiscalmente trattata come un bene di lusso: l’Iva su cibo per animali e prestazioni veterinarie è al 22%, la stessa prevista per beni non essenziali. In un contesto di crescente difficoltà economica, questa situazione sta producendo effetti concreti: secondo il Rapporto Italia Eurispes 2025, il 23% delle persone ha rinunciato ad accogliere un nuovo animale per motivi economici e il 10% ha dovuto separarsi dal proprio animale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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