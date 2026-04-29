A Forlì, il prossimo giovedì 30 aprile, si terrà una manifestazione in Piazza Ordelaffi organizzata dal gruppo Mani Rosse Antirazziste. L’appuntamento coinvolgerà cittadini e attivisti, che si riuniranno per esprimere solidarietà con le persone coinvolte nel conflitto a Gaza. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla situazione nella regione e si inserisce in un quadro di iniziative pubbliche promosse da gruppi attivi nel territorio.

? Cosa sapere Mani Rosse Antirazziste convoca i cittadini a Forlì giovedì 30 aprile in Piazza Ordelaffi.. La manifestazione sostiene la Global Sumud Flotilla con 60 navi dirette verso Gaza.. Mani Rosse Antirazziste Forlì convoca i cittadini in Piazza Ordelaffi giovedì 30 aprile alle ore 18.15 per sostenere la Global Sumud Flotilla, la flotta umanitaria che punta a scardinare il blocco navale su Gaza. Il movimento civile ha deciso di portare la voce della solidarietà direttamente nel cuore di Forlì, trasformando un appello internazionale in un momento di partecipazione locale. L’iniziativa nasce come risposta alla missione marittima che ha la partenza di sessanta imbarcazioni lo scorso 26 aprile dal porto di Augusta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì scende in piazza: 60 navi per sfidare il blocco su Gaza

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